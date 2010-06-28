Кількість жертв російського обстрілу будинку у Часів Яру збільшилась до 26 людей

Станом на 13:55 під час проведення аварійно-рятувальних робіт у п’ятиповерховому житловому будинку у місті Часів Яр Донецької області виявлено тіла 2 загиблих осіб.

Про це повідомляє ДСНС України.

Станом на 14:30 з-під завалів врятовано ще одного чоловіка!



Всього з початку робіт на місці події:

- виявлено та вилучено з-під завалів 26 загиблих осіб,

- врятовано 9 осіб.



Роботи тривають.