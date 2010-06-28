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Кількість жертв російського обстрілу будинку у Часів Яру збільшилась до 26 людей
Станом на 13:55 під час проведення аварійно-рятувальних робіт у п’ятиповерховому житловому будинку у місті Часів Яр Донецької області виявлено тіла 2 загиблих осіб.
Про це повідомляє ДСНС України.
Станом на 14:30 з-під завалів врятовано ще одного чоловіка!
Всього з початку робіт на місці події:
- виявлено та вилучено з-під завалів 26 загиблих осіб,
- врятовано 9 осіб.
Роботи тривають.
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