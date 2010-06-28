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  • «Шахтар» офіційно оголосив про завершення співпраці з Де Дзербі
Ольга Романова
редактор
17:12, Сьогодні
Надійне джерело

«Шахтар» офіційно оголосив про завершення співпраці з Де Дзербі

«Шахтар» та головний тренер команди Роберто Де Дзербі ухвалили взаємне рішення про завершення співпраці.

Разом із наставником клуб залишає італійський тренерський штаб: Давіде Поссанціні, Вінченцо Тереза, Маркаттільйо Маркаттільї, Агостіно Тібауді, Мікеле Каваллі, Джорджіо Б’янкі, Паоло Б’янко, інформує пресслужба донецького клуба.

30 матчів, перемога в Суперкубку й лідерство в УПЛ.

Роберто Де Дзербі очолював «Шахтар» від 25 травня 2021 року і став 34-м головним тренером в історії клубу. Команда разом з італійським фахівцем устигла провести лише 30 офіційних матчів, у яких здобула 20 перемог за 5 нічиїх та 5 поразок (загальна різниця м’ячів: 64–26).

Із Де Дзербі «гірники» через кваліфікацію пробилися до групового етапу Ліги чемпіонів, а у вересні, обігравши «Динамо» (3:0), здобули перший та єдиний трофей у сезоні – Суперкубок України. На момент зупинки чемпіонату України «Шахтар» мав серію з 8 перемог поспіль і був лідером Прем’єр-ліги (47 очок), а також продовжував боротьбу за Кубок України.
Після початку війни в Україні Роберто виявив солідарність із клубом й українським народом, провівши з командою серію благодійних матчів Shakhtar Global Tour for Peace.

ФК «Шахтар» дякує Роберто Де Дзербі та його тренерському штабу за виконану роботу, професіоналізм і досягнення команди. Бажаємо успіхів у подальшій кар’єрі, нових перемог і великих звершень!
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#Шахтар #Дзербі
Ольга Романова
редактор
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