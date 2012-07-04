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Ахметов заявив про відмову від всього свого медійного бізнесу та передачу всіх ліцензій телеканалів державі

Український олігарх Ринат Ахметов заявив про передачу державі всього свого медійного бізнесу. Відповідна заява з'явилась на сайті його холдингу SCM. "Я прийняв вимушене рішення про вихід моєї інвестиційної компанії SCM з медійного бізнесу.



Цього тижня Медіа Група Україна відмовиться на користь держави від усіх ефірних і супутникових телевізійних ліцензій наших каналів і від ліцензій наших друкованих медіа в Україні. Ми також припинимо діяльність онлайн-медіа МГУ.



Таке рішення продиктоване набранням чинності законом «Про запобігання загрозам національній безпеці, пов’язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархів)». Як найбільший приватний інвестор в економіку України я неодноразово казав, що не був, не є й не буду олігархом. Короткий шестимісячний термін, визначений законом для продажу медіаактивів, і російська воєнна агресія проти України не дають можливості компанії SCM продати медіабізнес на ринкових умовах.



За понад 20 років, починаючи з 2000-го року, ми разом із журналістами створили медіахолдинг, що ґрунтується на принципах свободи слова, правди і професіоналізму, складається з 10 ефірних і супутникових телевізійних каналів, інтернет-ресурсів, друкованих ЗМІ та сучасної виробничої медійної екосистеми. Загальний обсяг інвестицій, вкладених у цей медіахолдинг, перевищив 1,5 млрд доларів США. Але найбільша інвестиція — це внесок кожного з 4 000 журналістів і співробітників нашої медійної команди. Завдяки вашій роботі канали «Україна» й «Україна 24» стали лідерами в Україні за глядацькою аудиторією, а канали групи «Футбол» збирали мільйони уболівальників перед екранами. Тому мені важко приймати рішення про вихід із медійного бізнесу", - заявив Ахметов.







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Роман Лазоренко головний редактор