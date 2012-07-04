Росіяни в окупованому Донецьку розпочали нову хвилю "мобілізації"

Росіяни в окупованому Донецьку розпочали ще одну хвилю «мобілізації». Чоловіків забирають як «добровольців».

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Він зазначив, що нова мобілізація почалася через те, що Росії на фронті потрібне нове"м'ясо".

«Окупанти у Донецьку розпочали чергову хвилю мобілізації через гостру нестачу „нової крові“ на фронті», — заявив Андрющенко.

За його словами, спроби росіян провести мобілізацію будуть провальними, оскільки чоловіків у місті майже не лишилося.