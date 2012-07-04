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  • Росіяни в окупованому Донецьку розпочали нову хвилю "мобілізації"
Ольга Романова
редактор
18:13, Сьогодні

Росіяни в окупованому Донецьку розпочали нову хвилю "мобілізації"

Росіяни в окупованому Донецьку розпочали ще одну хвилю «мобілізації». Чоловіків забирають як «добровольців».

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Він зазначив, що нова мобілізація почалася через те, що Росії на фронті потрібне нове"м'ясо".

Росіяни в окупованому Донецьку розпочали нову хвилю "мобілізації", фото-1

«Окупанти у Донецьку розпочали чергову хвилю мобілізації через гостру нестачу „нової крові“ на фронті», — заявив Андрющенко.

За його словами, спроби росіян провести мобілізацію будуть провальними, оскільки чоловіків у місті майже не лишилося.

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#Донецьк #окупанти #мобілізація
Ольга Романова
редактор
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