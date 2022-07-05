На Донеччині за добу окупанти вбили девʼять мирних мешканців

За 11 липня ще 8 загиблих виявили рятувальники під завалами багатоповерхівки у місті Часів Яр, у тому числі — тіло 9-річного хлопчика.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

Ще одна людина вчора загинула у Мар'їнці. Двоє цивільних в області дістали поранення.



Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.