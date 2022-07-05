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На Донеччині за добу окупанти вбили девʼять мирних мешканців
За 11 липня ще 8 загиблих виявили рятувальники під завалами багатоповерхівки у місті Часів Яр, у тому числі — тіло 9-річного хлопчика.
Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
Ще одна людина вчора загинула у Мар'їнці. Двоє цивільних в області дістали поранення.
Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
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