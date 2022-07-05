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  • Гайдай: Окупанти обстрілюють населені пункти, розташовані на межі Луганської та Донецької областей
Ольга Романова
редактор
09:47, Сьогодні
Надійне джерело

Гайдай: Окупанти обстрілюють населені пункти, розташовані на межі Луганської та Донецької областей

Наші бійці тримають оборону і протидіють спробам росіян створити умови для майбутніх наступальних дій.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Однак під час «оперативної паузи» окупанти не припинили артилерійські та ракетні удари, намагаються захопити невеликі населені пункти, розташовані на межі Луганської та Донецької областей, аби блокувати великі міста. Щонайменше від чотирьох авіаударів потерпали села і селища 11 липня.

Артилерійський вплив з боку росіян, на жаль, стає буденністю. Більше дивуємося, коли гармати та «гради» стихають на якусь мить, ніж тому, що артилерійська навала триває по чотири чи шість годин поспіль. Вчора та сьогодні вночі було вісім артилерійських обстрілів та щонайменше три - мінометні.

Окупанти завдають значних руйнувань житлу та інфраструктурі, на що навіть не звертають уваги.

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#Луганщина #Гайдай #обстріли #Донеччина
Ольга Романова
редактор
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