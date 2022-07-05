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Кількість жертв російського обстрілу будинку у Часів Яру збільшилась до 34 людей
Вже 34 загиблих та 9 поранених дістали рятувальники з-під завалів багатоповерхівки у місті Часів Яр на Донеччині.
Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
Серед загиблих — одна дитина.
Станом на 06:30 працівники ДСНС розчистили близько 70% руїн.
Рятувальна операція триває.
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