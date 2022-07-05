Кількість жертв російського обстрілу будинку у Часів Яру збільшилась до 34 людей

Вже 34 загиблих та 9 поранених дістали рятувальники з-під завалів багатоповерхівки у місті Часів Яр на Донеччині. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко. Серед загиблих — одна дитина.



Станом на 06:30 працівники ДСНС розчистили близько 70% руїн.



Рятувальна операція триває.

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Ольга Романова редактор