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Захисники України з початку російського вторгнення знищили 37 470 окупантів та 1649 танків

Минулої доби Збройні сили України знищили близько 70 російських військових, 4 танки й одну броньовану машину. З 24 лютого по 12 липня було ліквідовано близько 37 470 окупантів. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 12.07 орієнтовно склали: особового складу – близько 37 470 осіб ліквідовано,

танків ‒ 1 649 (+4) од,

бойових броньованих машин ‒ 3 829 (+1) од,

артилерійських систем – 838 (+0) од,

РСЗВ – 247 (+0) од,

засобів ППО – 109 (+0) од,

літаків – 217 (+0) од,

гелікоптерів – 188 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 676 (+0),

крилатих ракет – 155 (+0),

кораблів/катерів – 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2 699 (+3) од,

спеціальної техніки – 66 (+0).

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