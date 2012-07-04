11:19, Сьогодні
Надійне джерело
Захисники України з початку російського вторгнення знищили 37 470 окупантів та 1649 танків
Минулої доби Збройні сили України знищили близько 70 російських військових, 4 танки й одну броньовану машину. З 24 лютого по 12 липня було ліквідовано близько 37 470 окупантів.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 12.07 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 37 470 осіб ліквідовано,
- танків ‒ 1 649 (+4) од,
- бойових броньованих машин ‒ 3 829 (+1) од,
- артилерійських систем – 838 (+0) од,
- РСЗВ – 247 (+0) од,
- засобів ППО – 109 (+0) од,
- літаків – 217 (+0) од,
- гелікоптерів – 188 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 676 (+0),
- крилатих ракет – 155 (+0),
- кораблів/катерів – 15 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2 699 (+3) од,
- спеціальної техніки – 66 (+0).
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Останні новини
ТОП новини
Відбудова переноситься: У Ростові завернули автобуси, що їхали "відновлювати" знищений російськими військовими Донбас
Оголошення
08:50, Сьогодні
29
16:04, 4 липня
12
12:09, 9 липня
8
08:54, Сьогодні
4
08:31, Сьогодні
22
live comments feed...