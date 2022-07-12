В окупованому Шахтарську ЗСУ ударом HIMARS знищив заступників командира повітряно-десантної дивізії рф

За результатами вогневого ураження HIMARS в районі нп Шахтарськ загинули усі заступники командира 106 повітряно-десантної дивізії РФ окрім одного (позивний «барсук», він у важкому стані)



Також сьогодні загинув начальник служби РАО 58 а (в/ч 47084, Владикавказ) пдво зс рф Валентин Данилов, про це повідомив Стратком України.



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