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В окупованому Шахтарську ЗСУ ударом HIMARS знищив заступників командира повітряно-десантної дивізії рф
За результатами вогневого ураження HIMARS в районі нп Шахтарськ загинули усі заступники командира 106 повітряно-десантної дивізії РФ окрім одного (позивний «барсук», він у важкому стані)
Також сьогодні загинув начальник служби РАО 58 а (в/ч 47084, Владикавказ) пдво зс рф Валентин Данилов, про це повідомив Стратком України.
ЗСУ - перша Армія Миру змушує окупантів до жестів доброї волі - вийти з чату.
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