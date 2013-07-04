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"Приниження і страх": з’явилося відео фільтрації окупантами мириних мешканців на блокпостах Маріуполя
У Мережі вперше оприлюднили відео, на якому видно, як проходила фільтрація у Маріуполі на початку окупації.
Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
На відео показаний принизливий огляд тіла з роздяганням. Зокрема, окупанти шукали в українців татуювання, "схожі на азовські", та перевіряли мобільні телефони. Автор відеозапису "заблюрив" обличчя окупанта, який проводив огляд.
"Як проходила фільтрація та перевірки людей у Маріуполі – найчастіше запитання, яке ми чуємо від міжнародних журналістів. Вперше оприлюднимо кадри, як це відбувалося на початку окупації прямо в Маріуполі. Приниження, знущання і страх окупантів".
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