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Кількість жертв російського обстрілу будинку у Часів Яру збільшилась до 43 людей, - ФОТО, ВІДЕО
Станом на 18:00 особовим складом Головного управління виявлено та вилучено з-під завалів зруйнованого внаслідок обстрілу 5-ти поверхового житлового будинку в місті Часів Яр тіла 43 загиблих осіб, з них 1 дитина (хлопчик близько 9 років), врятовано з-під завалів 9 осіб.
Як інформує ГУ ДСНС України у Харківській області проведено розчищення та розбір понад 420 тонн зруйнованих елементів будинку, роботи тривають.
Від Головного управління залучено 57 чоловік та 8 одиниць техніки, два автокрана, два навантажувача та автогрейдер від місцевих органів влади, на місці чергує 1 автомобіль швидкої медичної допомоги.
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