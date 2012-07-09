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Кількість жертв російського обстрілу будинку у Часів Яру збільшилась до 45 людей, - ФОТО
Вже 45 загиблих витягнули рятувальники з-під завалів багатоповерхівки у місті Часів Яр. 9 людей — врятовано.
Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
За оцінками ДСНС, розібрано вже 80% розвалин – розчищено близько 420 тонн зруйнованих конструкцій.
Пошуки уцілілих тривають – до них залучено 57 рятувальників та 8 одиниць техніки.
Росіяни прийшли на нашу землю цілеспрямовано вбивати нас. Воєнний злочин у Часовому Ярі – черговий сумний доказ.
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