Надійне джерело

Захисники України з початку російського вторгнення знищили 37 570 окупантів та 1649 танків

За минулу добу російські окупаційні війська втратили в Україні близько 100 солдатів. А з початку повномасштабного вторгнення втрати ворога склали вже близько 37 570 осіб. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України. Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 13.07 орієнтовно склали: особового складу - близько 37570 (+100) осіб ліквідовано;

танків - 1649 (+0);

бойових броньованих машин - 3832 (+3);

артилерійських систем - 839 (+1);

РСЗВ - 247 (+0);

засобів ППО - 109 (+0);

літаків - 217 (+0);

гелікоптерів - 188 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 678 (+2);

крилатих ракет - 155 (+0);

кораблів/катерів - 15 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн - 2704 (+5);

спеціальної техніки - 67 (+1). Найбільших втрат противник зазнав на Миколаївському напрямку. Дані уточнюються.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію

Роман Лазоренко головний редактор