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  • Захисники України з початку російського вторгнення знищили 37 570 окупантів та 1649 танків
Роман Лазоренко
головний редактор
10:38, Сьогодні
Надійне джерело

Захисники України з початку російського вторгнення знищили 37 570 окупантів та 1649 танків

За минулу добу російські окупаційні війська втратили в Україні близько 100 солдатів. А з початку повномасштабного вторгнення втрати ворога склали вже близько 37 570 осіб.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 13.07 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 37570 (+100) осіб ліквідовано;
  • танків - 1649 (+0);
  • бойових броньованих машин - 3832 (+3);
  • артилерійських систем - 839 (+1);
  • РСЗВ - 247 (+0);
  • засобів ППО - 109 (+0);
  • літаків - 217 (+0);
  • гелікоптерів - 188 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 678 (+2);
  • крилатих ракет - 155 (+0);
  • кораблів/катерів - 15 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 2704 (+5);
  • спеціальної техніки - 67 (+1).

Найбільших втрат противник зазнав на Миколаївському напрямку. Дані уточнюються.

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#ЗСУ #Генштаб #втрати #окупанти
Роман Лазоренко
головний редактор
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