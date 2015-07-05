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В окупованому Донецьку за бутильованою водою за паспортом вишиковуються величезні черги, - ФОТОФАКТ
На окупованій території Донецької області за питною водою у пластиковому розфосовуванні вишиковуються величезні черги.
Про це повідомляють у соцмережах місцеві мешканці.
При цьому воду видають лише за паспортом чи свідоцтвом про народження дитини.
Черга по бутильовану воду біля школи №125 в окупованому Донецьку
Черга по бутильовану воду біля ДС "Дружба"
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