В окупованому Донецьку за бутильованою водою за паспортом вишиковуються величезні черги, - ФОТОФАКТ

На окупованій території Донецької області за питною водою у пластиковому розфосовуванні вишиковуються величезні черги.

Про це повідомляють у соцмережах місцеві мешканці.

При цьому воду видають лише за паспортом чи свідоцтвом про народження дитини.

Черга по бутильовану воду біля школи №125 в окупованому Донецьку