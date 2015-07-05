Ватажок "ДНР" повідомив, що іноземних захисників України можуть розстріляти непублічно

Ватажок "ДНР" Денис Пушилін заявив, що полонені іноземні захисники України можуть бути розстрілені.

Про це повідомляють інформ-ресурси "ДНР" 13 липня.

«Смертна кара в ДНР у разі відхилення апеляцій іноземних найманців передбачатиме розстріл», - повідомив Пушилін.

Він також додав, що рішення стратити іноземних найманців буде непублічним».

"Конкретної дати виконання вироку за найманцями немає, закон це не передбачає, рішення буде непублічне, розголосу не підлягає", - сказав Пушилін.

Нагадаємо, що трьом представникам іноземних держав, а саме підданим Великобританії Шону Піннеру, Ейдену Асліну та підданому Марокко Саадуну Брагімі, яких окупанти захопили у полон, у "суді" так званої "ДНР" винесли вирок до страти. При цьому "судовий процес" був закритим, не було ніяких заяв щодо "злочинів" іноземних захисників України. Їх звинувачують у так званому "насильницькому захопленні влади та найманстві".