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  • Ватажок "ДНР" повідомив, що іноземних захисників України можуть розстріляти непублічно
Ольга Романова
редактор
13:18, Сьогодні

Ватажок "ДНР" повідомив, що іноземних захисників України можуть розстріляти непублічно

Ватажок "ДНР" Денис Пушилін заявив, що полонені іноземні захисники України можуть бути розстрілені.

Про це повідомляють інформ-ресурси "ДНР" 13 липня.

«Смертна кара в ДНР у разі відхилення апеляцій іноземних найманців передбачатиме розстріл», - повідомив Пушилін.

Він також додав, що рішення стратити іноземних найманців буде непублічним».

"Конкретної дати виконання вироку за найманцями немає, закон це не передбачає, рішення буде непублічне, розголосу не підлягає", - сказав Пушилін.

Нагадаємо, що трьом представникам іноземних держав, а саме підданим Великобританії Шону Піннеру, Ейдену Асліну та підданому Марокко Саадуну Брагімі, яких окупанти захопили у полон, у "суді" так званої "ДНР" винесли вирок до страти. При цьому "судовий процес" був закритим, не було ніяких заяв щодо "злочинів" іноземних захисників України. Їх звинувачують у так званому "насильницькому захопленні влади та найманстві".

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#ДНР #полонені #іноземці #страта #Пушилін
Ольга Романова
редактор
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