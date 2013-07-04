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Ольга Романова
редактор
13:52, Сьогодні
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Захисник "Шахтаря" перейшов у бразильський клуб

Захисник "Шахтаря" Маркіньйос Сіпріано перейшов до лідера бразильської Серії В "Крузейро", повідомляє пресслужба Celestes.

Деталі угоди не розголошуються, але раніше була інформація, що 23-річний футболіст поповнить склад бразильської команди на правах річної оренди, інформує Lb.ua.

Це може означати, що бразилець не повернеться до "Шахтаря". Його контракт з "гірниками" діє рівно той же термін. Він скористався правилом FIFA, призупинивши дію угоди з українським клубом. Після закінчення оренди він скоріш за все стане вільним агентом.

Нагадаємо, власником "Крузейро" є дворазовий чемпіон світу в складі збірної Бразилії Роналдо.

Минулий сезон Сіпріано провів в оренді в "Сьоні". За швейцарський клуб бразилець зіграв 33 матчі, у яких зробив дві результативні передачі.

 У "Шахтар" Сіпріано перейшов улітку 2018 року із Сан-Паулу за 1 млн євро. У складі "гірників" він провів 26 поєдинків, записавши на свій рахунок один гол і два асисти.

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#Шахтар #Сіпріано
Ольга Романова
редактор
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