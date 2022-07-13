Ситуація на окупованих територіях півдня України

Окупанти створили «уряд Херсонської області», але ключові посади там займають не колаборанти, а завезені з рф росіяни. Самопроголошена російська окупаційна «влада» не здатна вирішити проблему політичного статусу Херсонської області, адже дуже великий процент херсонців чинять спротив окупантам, мирними протестами та відмовою підпорядковуватись загарбникам.

По прикладу організованих в 2014 році у Криму та на Донбасі псевдо референдумів, росіяни намагаються впровадити подібний сценарій і в Херсоні, але всім зрозуміло, що це є не більше ніж фарс організований по заздалегідь погодженому сценарію.

Росіяни на окупованих територіях півдня України проводять так звану «паспортизацію», яка не має нічого спільного з добровільним отриманням громадянства, а являє собою спрощений примус до русифікації регіону.

На окупованих територіях окупанти займаються мародерством та грабунками, у фермерів за безцінь забирають зерно та вивозять його з України, розкрадають майно підприємств, державних установ, організацій тощо.

Разом з тим, набирає обертів спротив, адже партизани публічно застерігають загарбників і колаборантів, а також проводять ефективні акції прямої дії, адже опір - це і є справжній «плебісцит» на окупованих ворогом територіях.

Збройні сили України наносять високоточні удари по штабах, складах, центрах управління ворожої армії та скупченню її живої сили та техніки, окупанти не можуть сховатися ніде, прикладом чого є нещодавній удар ракетними системами HIMARS по складах та зосередженню ворога у Новій Каховці Херсонської області, де були знищені багато окупантів та їх зброя.

Можна підвести підсумок, що звільнення українського Півдня Збройними силами України сьогодні ведеться повільно, але впевнено та досягне свого результату.