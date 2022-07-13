Данілов назвав умову, за якої Україна припинить воювати з Росією

"Якщо агресор покине нашу землю, тоді ми відразу припинимо воювати. Але для цьоговорог має звідси забратися, з усіх земель, які у нас були зафіксовані після 1991 року. Це є аксіомою. Якщо він цього не зробить, то іншого шляху як військового у нас не буде. Ніхто крім нас не буде займатися звільненням нашої землі", - заявив Данілов.