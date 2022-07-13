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Данілов назвав умову, за якої Україна припинить воювати з Росією
Російська Федерація повинна звільнити усі тимчасово окуповані території України. Лише в такому випадку війна буде завершеною.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова секретаря РНБО Олексія Данілова в ефірі "Радіо НВ".
"Якщо агресор покине нашу землю, тоді ми відразу припинимо воювати. Але для цьоговорог має звідси забратися, з усіх земель, які у нас були зафіксовані після 1991 року. Це є аксіомою. Якщо він цього не зробить, то іншого шляху як військового у нас не буде. Ніхто крім нас не буде займатися звільненням нашої землі", - заявив Данілов.
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