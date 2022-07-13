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  • Гайдай: Під контролем ЗСУ залишаются два населених пункта Луганщини
Ольга Романова
редактор
14:17, Сьогодні

Гайдай: Під контролем ЗСУ залишаются два населених пункта Луганщини

ЗСУ досі тримають оборону на околицях Луганщини.

Про це повідомив голова Луганської ОДА Сергій Гайдай.

За його словами, два населених пункти області залишаються підконтрольними уряду.

Він повідомив, що окупанти впроваджують на окупованих територіях свого мобільного оператора та "камазами" вивозять зерно. У великих містах російська армія знищила склади з продуктами харчування, магазини та ринки, після чого населені пункти перебувають на межі гуманітарної катастрофи.

Крім того, у Рубіжному та Лисичанську зруйнована система централізованого газопостачання, для відновлення якої потрібні значні кошти.

Попри все, на Луганщині зберігається підтримка української влади населенням.

"На окупованих територіях є люди, які нам допомагають", – обнадійливо зауважив Гайдай.

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#Луганщина #Гайдай #ЗСУ #окупація #Рубіжне #Лисичанськ
Ольга Романова
редактор
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