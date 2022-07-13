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  • Окупанти завдали ракетного удару по Костянтинівці: поранено людину, пошкоджено школу та будинки, - ВІДЕО
Ольга Романова
редактор
15:31, Сьогодні

Окупанти завдали ракетного удару по Костянтинівці: поранено людину, пошкоджено школу та будинки, - ВІДЕО

Сьогодні, 13 липня, росіяни завдали три ракетних удари по Костянтинівці.

Відомо про щонайменше 1 поранену людину, пошкоджено декілька приватних будинків, школу та промислову споруду, інформує пресслужба Донецької ОВА.

Росіяни знову і знову б’ють по житлових кварталах – воювати із українською армією вони не спроможні. Зараз навіть міста у відносному тилу на Донеччині – небезпечні.

Всі, хто не задіяний в роботі критичної інфраструктури, має покинути область.

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#Донеччина #Констянтинівка #обстріл #постраждалі
Ольга Романова
редактор
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