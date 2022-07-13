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  • Кількість жертв російського обстрілу будинку у Часів Яру збільшилась до 48 людей, - ФОТО
Ольга Романова
редактор
21:12, Сьогодні
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Кількість жертв російського обстрілу будинку у Часів Яру збільшилась до 48 людей, - ФОТО

Сьогодні, 13 липня, 18:57, під час проведення аварійно-рятувальних робіт, рятувальники Донеччини виявили та вилучили тіло загиблої жінки (анкетні дані встановлюються), роботи з розбору завалів зруйнованого внаслідок ворожого обстрілу п'ятиповерхового будинку в Часів Ярі тривають.

Станом на 19:00 особовим складом Головного управління виявлено та вилучено з-під завалів тіла 48 загиблих осіб, з них 1 дитина (хлопчик близько 9 років), врятовано з-під завалів 9 осіб, проведено розчищення та розбір близько 500 тонн зруйнованих елементів будинку.

Кількість жертв російського обстрілу будинку у Часів Яру збільшилась до 48 людей, - ФОТО, фото-1

Від Головного управління залучено 55 чоловік та 7 одиниць техніки, два автокрана, два навантажувача та автогрейдер від місцевих органів влади, на місці чергує 1 автомобіль швидкої медичної допомоги

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#Донеччина #Кириленко #війна #обстріли #окупанти #загиблі #ЧасовЯр
Ольга Романова
редактор
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