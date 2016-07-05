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  • Гайдай: росіяни ведуть наступ у напрямку Верхньокам’янського
Ольга Романова
редактор
09:51, Сьогодні
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Гайдай: росіяни ведуть наступ у напрямку Верхньокам’янського

По населених пунктах на межі Луганщини та Донеччини вороги завдали 12 ракетних та авіаційних ударів.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Продовжуються масовані артилерійські та мінометні обстріли, застосовуються системи залпового вогню. Через невеличкі населені пункти росіяни намагаються прорватися до Сіверська та відкрити шлях до Бахмута, тому і нищать все, що бачать перед собою. Зараз вони ведуть наступ у напрямку Верхньокам’янського, бойові дії тривають.

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#Луганщина #Гайдай #окупанти #Верхньокам’янське
Ольга Романова
редактор
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