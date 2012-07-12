Окупанти обстріляли з "Ураганів" Бахмут: одна людина загинула, пʼять поранено, - ВІДЕО

Сьогодні, 14 липня, росіяни з ранку обстріляли місто Бахмут на Донеччині.

Про це повідомила Донецька ОВА.

Внаслідок обстрілу одна людина загинула та п'ять було поранено.

Росіяни знову поцілили у приватний сектор — снаряди Урагану пошкодили близько 8 будинків. Кожен, хто досі залишається на Донеччині, наражає себе на смертельну небезпеку. Єдиний спосіб вберегтися — евакуація.

Евакуація рятує життя!