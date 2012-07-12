10:41, Сьогодні
Надійне джерело
Окупанти обстріляли з "Ураганів" Бахмут: одна людина загинула, пʼять поранено, - ВІДЕО
Сьогодні, 14 липня, росіяни з ранку обстріляли місто Бахмут на Донеччині.
Про це повідомила Донецька ОВА.
Внаслідок обстрілу одна людина загинула та п'ять було поранено.
Росіяни знову поцілили у приватний сектор — снаряди Урагану пошкодили близько 8 будинків. Кожен, хто досі залишається на Донеччині, наражає себе на смертельну небезпеку. Єдиний спосіб вберегтися — евакуація.
Евакуація рятує життя!
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Останні новини
Оголошення
20:24, 11 липня
13:01, 30 червня
6
08:23, 12 липня
12
live comments feed...