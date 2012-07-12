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Захисники України з початку російського вторгнення знищили майже 38 тисяч окупантів
З 24 лютого по 14 липня російська армія втратила близько 37 870 військових на війні в Україні. Минулої доби ЗСУ знищили близько 300 окупантів, 18 танків, два літаки і одну артилерійську систему.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 14.07 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 37 870 (+300) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 1 667 (+18) од,
- бойових броньованих машин ‒ 3 852 (+20) од,
- артилерійських систем – 840 (+1) од,
- РСЗВ / MLRS – 247 (+0) од,
- засоби ППО – 109 (+0) од,
- літаків – 219 (+2) од,
- гелікоптерів – 188 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 681 (+3),
- крилаті ракети – 155 (+0),
- кораблі /катери – 15 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2 720 (+16) од,
- спеціальна техніка – 67 (+0).
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