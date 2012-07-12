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  • Вже офіційно: Йовічевіч став новим головним тренером «Шахтаря»
Ольга Романова
редактор
11:39, Сьогодні
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Вже офіційно: Йовічевіч став новим головним тренером «Шахтаря»

Ігор Йовічевіч стає новим головним тренером «Шахтаря».

Клуб підписав із хорватським наставником контракт, розрахований на 2 роки. Йовічевіч є 35-м головним тренером в історії «Шахтаря», інформує пресслужба донецького клубу.

Вже офіційно: Йовічевіч став новим головним тренером «Шахтаря», фото-1



Довідка

Ігор Йовічевіч народився 30 листопада 1973 року в Загребі (Хорватія).

Кар’єру гравця розпочинав в академії «Динамо» (Загреб) та молодіжній команді мадридського «Реала» (1991–1995). Виступав за «Загреб» (1996–1999, 2000–2001), японський «Йокогама Ф. Марінос» (1999), бразильський «Гуарані» (2000), французький «Мец» (2001–2002), китайський «Шеньян Цзіньде» (2002), «Карпати» (2003), китайський «Зухай» (2004).

Кар’єра тренера: «Карпати» (2012–2015), «Целе» (2016–2017), «Динамо» U19 (Загреб) (2017–2020), «Динамо» (Загреб) (2020), «Дніпро-1» (2020–2022).

Як тренер провів 92 матчі в чемпіонаті й Кубку України: 37 перемог, 18 нічиїх, 37 поразок (різниця м’ячів: 135–120).

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#Йовічевіч #Шахтар
Ольга Романова
редактор
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