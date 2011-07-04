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  • Життя під ковпаком: окупанти намагаються підключити Енергодар до російських телекомунікацій
Роман Лазоренко
головний редактор
12:34, Сьогодні
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Життя під ковпаком: окупанти намагаються підключити Енергодар до російських телекомунікацій

Життя під ковпаком: окупанти намагаються підключити Енергодар до російських телекомунікацій

Російські загарбники всіляко намагаються підключити український Енергодар до мобільного зв'язку та Інтернет-провайдерів російського походження.

Таку інформацію озвучує у своєму офіційному телеграм-каналі мер окупованого Енергодару Дмитро Орлов: «Інтернет-провайдер Prosto повідомив про те, що жителі Енергодару, як і інших населених пунктів Василівського району, знову залишилися без Інтернет-зв'язку на невизначений час», пише "Матриця свободи".

Така наполегливість і стурбованість окупантів у напрямку «насадження» жителям Енергодару російських телекомунікацій пояснюється хитрим і підступним планом, успіх якого давно на собі відчули пригнічені мешканці путінської федерації.

Весь секрет російського диктаторського режиму ховається в добровільній згоді Інтернет-провайдерів передавати російським спецслужбам інформацію про своїх клієнтів і повний обсяг трафіку, який вони використовують.

Це означає, що фсб росії знає, чує і бачить всі розмови, листування, пошукові запити та інформацію, що зберігається у віртуальних сховищах щодо будь-якої особи, яка є клієнтом російського Інтернет-провайдера.

Звичайно, запровадження такого режиму повністю позбавить енергодарців таємниці приватного життя та спілкування, що є основою соціальних прав та гарантій населення будь-якої демократичної країни.

Проте кремлівська влада ніколи не дбала про соціальні гарантії росіян, а тут йдеться про населення Великої України, з хоробрістю якого російський окупант ніяк не може впоратися.

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#Енергодар #окупанти
Роман Лазоренко
головний редактор
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