Російські загарбники всіляко намагаються підключити український Енергодар до мобільного зв'язку та Інтернет-провайдерів російського походження.



Таку інформацію озвучує у своєму офіційному телеграм-каналі мер окупованого Енергодару Дмитро Орлов: «Інтернет-провайдер Prosto повідомив про те, що жителі Енергодару, як і інших населених пунктів Василівського району, знову залишилися без Інтернет-зв'язку на невизначений час», пише "Матриця свободи".



Така наполегливість і стурбованість окупантів у напрямку «насадження» жителям Енергодару російських телекомунікацій пояснюється хитрим і підступним планом, успіх якого давно на собі відчули пригнічені мешканці путінської федерації.



Весь секрет російського диктаторського режиму ховається в добровільній згоді Інтернет-провайдерів передавати російським спецслужбам інформацію про своїх клієнтів і повний обсяг трафіку, який вони використовують.



Це означає, що фсб росії знає, чує і бачить всі розмови, листування, пошукові запити та інформацію, що зберігається у віртуальних сховищах щодо будь-якої особи, яка є клієнтом російського Інтернет-провайдера.



Звичайно, запровадження такого режиму повністю позбавить енергодарців таємниці приватного життя та спілкування, що є основою соціальних прав та гарантій населення будь-якої демократичної країни.



Проте кремлівська влада ніколи не дбала про соціальні гарантії росіян, а тут йдеться про населення Великої України, з хоробрістю якого російський окупант ніяк не може впоратися.