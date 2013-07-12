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  • Кількість загиблих після російського обстрілу Вінниці збільшилась до 12 людей, поранено 90, - ФОТО, ВІДЕО
Роман Лазоренко
головний редактор
13:47, Сьогодні
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Кількість загиблих після російського обстрілу Вінниці збільшилась до 12 людей, поранено 90, - ФОТО, ВІДЕО

Вдень у четвер, 14 липня, Росія завдала серію ракетних ударів по Вінниці.

Цілями стали цивільні об'єкти в центрі міста: відомо щонайменше про 12 загиблих(серед яких дитина) і 90 поранених.

3−4 вибухи пролунали у Вінниці близько 10:45, приблизно через півгодини після оголошення повітряної тривоги. Згодом міська та обласна влада підтвердила влучання ракет у цивільні об'єкти, серед яких площа і паркова біля будинку побуду Ювілейний, а також медичний центр.

Кількість загиблих після російського обстрілу Вінниці збільшилась до 12 людей, поранено 90, - ФОТО, ВІДЕО, фото-1

За попередніми даними голови Національної поліції України Ігоря Клименка, російські ракети влучили в будівлю з офісними приміщеннями в одному з центральних і людних у цей час районів Вінниці. Від ударів постраждали також розташовані неподалік житлові будинки.

Кількість загиблих після російського обстрілу Вінниці збільшилась до 12 людей, поранено 90, - ФОТО, ВІДЕО, фото-2

На місці «прильотів» виникла пожежа, вогонь перекинувся і на автостоянку, де загорілися близько 50 автомобілів.

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#Вінниця #окупанти #обстріл #загиблі
Роман Лазоренко
головний редактор
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