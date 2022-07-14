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Кількість загиблих після російського обстрілу Вінниці збільшилась до 21, серед них троє дітей

Вдень у четвер, 14 липня, росія завдала серію ракетних ударів по Вінниці. Цілями стали цивільні об'єкти в центрі міста, як повідомляє ДСНС України відомо щонайменше про 21 загиблого (серед яких троє дітей) і 91 поранених. 52 особи госпіталізовано (з них 4 дитини), важкому стані перебувають 34 особи. Тривають пошуки 42-х осіб, з якими відсутній зв'язок.

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