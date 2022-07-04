Окупанти РФ намагаються просунитися у напрямку Слов’янська

На Слов’янському напрямку ворог намагається покращити тактичне положення та вести наступальні дії у напрямку Слов’янська.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ 15 липня.

"Обстріляв із артилерії райони Дібровного, Подолівки, Мазанівки, Адамівки, Чепіля, Краснопілля, Курульки та інших", - йдеться у повідомленні.

На Донецькому напрямку противник продовжує вогневий вплив на підрозділи сил оборони України із артилерії і танків по лінії зіткнення.

"Веде розвідку, намагаючись знайти слабкі місця в обороні наших військ. Основні зусилля зосереджує на Бахмутському та Новопавлівському напрямках, намагається просунутись у напрямку Соледара та Бахмута2, - розповіли військові.

На Краматорському напрямку ворог проводить перегрупування з метою відновлення наступу у напрямку Сіверська. Із ствольної та реактивної артилерії обстріляв райони Краматорська, Закітного, Григорівки та інших. Завдав авіаударів поблизу Верхньокам’янського.

На Бахмутському напрямку здійснював обстріли наших позицій, зокрема, в районах населених пунктів Новолуганське, Покровське, Весела Долина, Берестове, Веселе, Майорськ, Вершина.

Завдав авіаударів неподалік Семигіря, Берестового та території Вуглегірської ТЕС.

Спроби ворожого штурму в районі Кодеми та Білогорівки наші воїни успішно зупинили, як і намагання оволодіти селами Спірне та Вершина. Окупанти отримали жорсткий опір, зазнали значних втрат та безславно відійшли.

Ворог задіяв БпЛА поблизу Бахмутського.

Також, противник намагається посилити систему протиповітряної оборони тилових баз та підрозділів.

На Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках активних дій загарбники не проводили, продовжували обстріли по лінії зіткнення. Завдавали авіаційних ударів поблизу Кам’янки.

Спробу ворожого наступу поблизу Водяного наші захисники швидко придушили влучним вогнем.

Окрім цього, противник завдав ракетно-авіаційного удару по цивільній інфраструктурі в районі Вугледара.