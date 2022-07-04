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  • Захисники України з початку російського вторгнення знищили 38 тисяч окупантів
Роман Лазоренко
головний редактор
10:33, Сьогодні
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Захисники України з початку російського вторгнення знищили 38 тисяч окупантів

ЗСУ за добу знищили 130 окупантів, а з початку військової агресії загарбники втратили 38 000 чоловік особового складу.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському  напрямку.

Загальні бойові втрати російських військ з 24.02 по 15.07 орієнтовно склали:

особового складу – близько 38000 (+130) осіб ліквідовано,

танків ‒ 1672 (+5) од,

бойових броньованих машин ‒ 3866 (+14) од,

артилерійських систем – 842 (+2) од,

РСЗВ - 247 (+0) од,

засобів ППО - 109 (+0) од,

літаків – 220 (+1) од,

гелікоптерів – 188 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 681 (+0),

крилатих ракет - 155 (+0),

кораблів/катерів - 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 2731 (+11) од,

спеціальної техніки - 67 (+0).


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#ЗСУ #Генштаб #втрати #окупанти
Роман Лазоренко
головний редактор
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