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Захисники України з початку російського вторгнення знищили 38 тисяч окупантів
ЗСУ за добу знищили 130 окупантів, а з початку військової агресії загарбники втратили 38 000 чоловік особового складу.
Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському напрямку.
Загальні бойові втрати російських військ з 24.02 по 15.07 орієнтовно склали:
особового складу – близько 38000 (+130) осіб ліквідовано,
танків ‒ 1672 (+5) од,
бойових броньованих машин ‒ 3866 (+14) од,
артилерійських систем – 842 (+2) од,
РСЗВ - 247 (+0) од,
засобів ППО - 109 (+0) од,
літаків – 220 (+1) од,
гелікоптерів – 188 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 681 (+0),
крилатих ракет - 155 (+0),
кораблів/катерів - 15 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 2731 (+11) од,
спеціальної техніки - 67 (+0).
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