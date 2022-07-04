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Захисники України з початку російського вторгнення знищили 38 тисяч окупантів

ЗСУ за добу знищили 130 окупантів, а з початку військової агресії загарбники втратили 38 000 чоловік особового складу. Про це повідомив Генштаб ЗСУ. Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському напрямку. Загальні бойові втрати російських військ з 24.02 по 15.07 орієнтовно склали: особового складу – близько 38000 (+130) осіб ліквідовано, танків ‒ 1672 (+5) од, бойових броньованих машин ‒ 3866 (+14) од, артилерійських систем – 842 (+2) од, РСЗВ - 247 (+0) од, засобів ППО - 109 (+0) од, літаків – 220 (+1) од, гелікоптерів – 188 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 681 (+0), крилатих ракет - 155 (+0), кораблів/катерів - 15 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн - 2731 (+11) од, спеціальної техніки - 67 (+0).



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