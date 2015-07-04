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  • Армія рашистів незабаром почне масштабніший наступ уздовж лінії Слов'янськ-Сіверськ-Бахмут - ISW
Ольга Романова
редактор
10:52, Сьогодні

Армія рашистів незабаром почне масштабніший наступ уздовж лінії Слов'янськ-Сіверськ-Бахмут - ISW

Оперативна пауза росії за минулу добу здебільшого тривала, з обмеженими наземними атаками росіян на виступі Слов'янськ-Сіверськ-Бахмут.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни 15 липня.

"Російські війська продовжували артобстріл, ракетні обстріли і авіаудари по всій лінії фронту. Росіяни, швидше за все, скоро почнуть масштабніший і рішучий наступ уздовж лінії Слов'янськ-Сіверськ-Бахмут, але поки немає вказівок на те, як скоро почнеться цей наступ або де саме воно буде зосереджено", - йдеться у повідомленні.

Також 14 липня російські війська безуспішно намагалися покращити тактичні позиції на північний захід від Слов'янська.

"Український Генштаб повідомив, що російські війська здійснили невдалий штурм Курульки (приблизно в 27 км на північний захід від Слов'янська). Російські війська продовжували обстрілювати населені пункти на південний захід і південний схід від Ізюму і завдали авіаудару по Маяках приблизно в 10 км на схід від Слов'янська", - йдеться у повідомленні.

Також окупанти продовжували наступальні дії на захід від району Лисичанська, прагнучи вийти до Сіверська.

"Український Генштаб повідомив, що російські війська почали наступ на Верхньокам'янське (приблизно за 8 км на схід від Сіверська), але українські сили відбили російські атаки в цьому районі...", - пишуть дослідники.

Український Генштаб також повідомив, що 14 липня російські війська продовжували обстрілювати Сіверськ, Краматорськ та прилеглі населені пункти.

14 липня російські війська продовжували атакувати населені пункти на південний схід від Бахмуту. У Генштабі України зазначили, що українські війська відбили наступ російських військ на Вуглегірську ТЕЦ, Кодему та Вершину за 20 км на південний схід від Бахмута.

Голова Донецької обласної адміністрації Павло Кириленко повідомив, що російські сили обстріляли Бахмут із реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) та обстріляли Часів Яр (на захід від Бахмута), ймовірно, у спробі порушити українську логістику на лінії Бахмут-Краматорськ-Слов'янськ.

Російські сили відновили наступальні операції на північний схід від Авдіївки, ймовірно, намагаючись обійти українські укріплення у цьому районі. Український генеральний штаб повідомив, що українські сили зупинили просування росіян у Кам'янці, приблизно за 6 км на північний схід від Авдіївки, після того, як раніше того ж дня російські війська частково досягли успіху в цьому районі.

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#війна #ЗСУ #Донецькаобласть #Луганськаобласть
Ольга Романова
редактор
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