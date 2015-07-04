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У окупованій Кадіївці знову вибухнув та палає військовий склад росіян, - ФОТО, ВІДЕО
Черговий склад боєприпасів рашистів підірван у ніч на 15 липня у окупованій Кадіївці (раніше - Стаханів) Луганської області
Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, Telegram "Опертивний ЗСУ" та пишуть у місцевих соцмережах.
"Ранкова порція хороших новин: горить черговий склад боєприпасів російських мразей у тимчасово окупованій Кадіївці Луганської області", - пише Геращенко.
"В Кадіївці (Луганська область) палає черговий склад боєприпасів-рашистів. Himars", - пише "Опертивний ЗСУ".
Зазначається, що після вибухів почалася масштабна пожежа.
"Стаханів ЛНР йде детонація БК. У багатьох зникла електрика. Будинки, що близько від складу - без вікон, люди ховаються", - пишуть місцеві.
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