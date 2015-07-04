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  • У окупованій Кадіївці знову вибухнув та палає військовий склад росіян, - ФОТО, ВІДЕО
Ольга Романова
редактор
11:39, Сьогодні

У окупованій Кадіївці знову вибухнув та палає військовий склад росіян, - ФОТО, ВІДЕО

Черговий склад боєприпасів рашистів підірван у ніч на 15 липня у окупованій Кадіївці (раніше - Стаханів) Луганської області 

Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, Telegram "Опертивний ЗСУ" та пишуть у місцевих соцмережах.

"Ранкова порція хороших новин: горить черговий склад боєприпасів російських мразей у тимчасово окупованій Кадіївці Луганської області", - пише Геращенко.

У окупованій Кадіївці знову вибухнув та палає військовий склад росіян, - ФОТО, ВІДЕО, фото-1

"В Кадіївці (Луганська область) палає черговий склад боєприпасів-рашистів. Himars", - пише "Опертивний ЗСУ".

Зазначається, що після вибухів почалася масштабна пожежа.

У окупованій Кадіївці знову вибухнув та палає військовий склад росіян, - ФОТО, ВІДЕО, фото-2

"Стаханів ЛНР йде детонація БК. У багатьох зникла електрика. Будинки, що близько від складу - без вікон, люди ховаються", - пишуть місцеві.

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#Кадіївка #складбоєприпасів #вибух #пожежа
Ольга Романова
редактор
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