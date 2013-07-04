Стало відомо, де проведе домашні матчі «Шахтар» у Лізі чемпіонів

«Шахтар» проведе домашні матчі групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА – 2022/23 у Варшаві на Стадіоні Війська Польського, який є ареною столичної «Легії».

ФК «Шахтар» підписав договір оренди стадіону з «Легією» (Варшава) на матчі групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА, інформує пресслужба донецького клуба.



Розклад поєдинків стане відомим після жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів, яке відбудеться 25 серпня. Продажем квитків займатиметься ФК «Шахтар». За домовленістю клубів власники сезонних абонементів на домашні матчі «Легії» сезону-2022/23 зможуть скористатися своїм пріоритетним правом придбання квитків на ігри Ліги чемпіонів. Крім того, 5% виручки від продажу квитків буде передано до Legia Foundation, який від початку конфлікту займається структурною допомогою постраждалим від війни.



Нагадаємо, зараз українські стадіони не можуть приймати міжнародні матчі через війну, розв’язану Росією на території нашої країни.



Сергій Палкін, генеральний директор ФК «Шахтар»:



– «Шахтар», на наш превеликий жаль, поки що не може проводити домашні матчі єврокубків в Україні, тому було ухвалено рішення зіграти поєдинки групового турніру Ліги чемпіонів у Варшаві. Хочу подякувати керівництву «Легії» за те, що клуб пішов нам на зустріч і надав свій стадіон. Ми дуже сподіваємось на підтримку вболівальників «Шахтаря» та «Легії», поляків і українців, які зараз мешкають у Варшаві й інших містах. Віримо, що чудові умови, забезпечені «Легією», та неймовірна атмосфера, яку створять на стадіоні вболівальники, допоможуть «Шахтарю» успішно виступити в цьому розіграші Ліги чемпіонів.



Марцін Ерра, генеральний директор ФК «Легія» (Варшава):



– Стадіон «Легія» – це насамперед дім нашої команди. Від початку війни наш клуб та Legia Foundation брали участь у допомозі біженцям, футбольним клубам з України, а у співпраці з «Шахтарем» ми спільно підтримували внутрішніх переселенців. Найближчими місяцями стадіон «Легія» також стане місцем проведення матчів «Шахтаря» у Лізі чемпіонів. Наша відповідальність буде зосереджена на підготовці об’єкту й підтримці в день гри.



Стадіон Війська Польського (або Міський стадіон імені маршала Юзефа Пілсудського) у Варшаві було реконструйовано у 2010 році. Наразі він може вмістити близько 30 000 глядачів. Об’єкт має понад 2 300 VIP-місць, двоповерховий гараж під трибунами та громадський Wi-Fi на всіх трибунах.