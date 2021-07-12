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  • Спільна заява з приводу захисту інформаційного простору України від російських ворожих телеграм-каналів
Роман Лазоренко
головний редактор
16:35, Сьогодні
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Спільна заява з приводу захисту інформаційного простору України від російських ворожих телеграм-каналів

В умовах, коли Україна успішно протистоїть російському нападу, вкрай актуальним є питання інформаційної безпеки. Адже не маючи можливості перемогти на полі бою, ворог намагається посіяти «зраду» та розхитати українське суспільство. Зокрема, на це працює низка нібито незалежних телеграм-каналів, роботу яких насправді координує Кремль.

Причетність таких каналів до російських спецслужб встановила раніше і Служба безпеки України в рамках відповідних кримінальних проваджень.

Так, мова йде про Легитимный, Сплетница, Картель, Резидент, Наблюдатель, MediaPost, Женщина с косой та інші телеграм-канали, список яких час від часу доповнюється.

Повний перелік за посиланням bit.ly/3obZqR7

Закликаємо вас не користуватися цими каналами, адже їх роботу фінансує і координує росія. У жодному разі не довіряйте їм, оскільки такі майданчики поширюють фейки та маніпуляції і є частиною інформаційної війни проти України.

Також відзначаємо, що низка цих каналів для власної розкрутки замовляє рекламу в українських пабліках. Звертаємо увагу власників і редакторів всіх українських видань, що підтримка таких ресурсів є пособництвом ворогу та буде переслідуватися відповідно до законодавства.

Слава Україні!

Служба безпеки України

Центр протидії дезінформації при РНБО

МВС України

Міністерство оборони України

Міністерство культури та інформаційної політики України

Міністерство цифрової трансформації України

Головне управління розвідки Міністерства оборони України

Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки

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#Україна #російськапропаганда #телеграмканали
Роман Лазоренко
головний редактор
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