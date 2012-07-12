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Окупанти завдали ракетного удару по Костянтинівці: зруйновані будинки, - ФОТО
Місто Костянтинівка у Донецькій області знову під ударами російських терористичних військ.
Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
Сьогодні зранку ракетами росіяни зруйнували будинки у приватному секторі, завдали ударів по промисловим об'єктам.
Окупанти перетворюють наші міста і селища на руїни, нищать людей і промисловість.
Усі свої втрати підрахуємо після перемоги. Усе відновимо. Головне зараз - зупинити й викинути російського окупанта з нашої землі.
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