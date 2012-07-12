10:26, Сьогодні
Надійне джерело
На Донеччині за добу окупанти вбили сім мирних мешканців та 14 поранили
За 15 липня росіяни вбили 7 мирних жителів Донеччини: 2 у Красногорівці, 1 у Слов'янську, 1 в Авдіївці, 1 у Закітному, 1 у Гірнику та 1 в Острівському. Ще 14 людей отримали поранення.
Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
Крім того, у Костянтинівці померла людина, яка отримала поранення раніше на Луганщині.
Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Останні новини
Оголошення
08:54, 12 липня
6
08:23, 12 липня
12
16:17, 7 липня
1
live comments feed...