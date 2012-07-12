На Донеччині за добу окупанти вбили сім мирних мешканців та 14 поранили

За 15 липня росіяни вбили 7 мирних жителів Донеччини: 2 у Красногорівці, 1 у Слов'янську, 1 в Авдіївці, 1 у Закітному, 1 у Гірнику та 1 в Острівському. Ще 14 людей отримали поранення.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

Крім того, у Костянтинівці померла людина, яка отримала поранення раніше на Луганщині.





Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.