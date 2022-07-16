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  • Захисники України з початку російського вторгнення знищили 38 140 окупантів та 1677 танків
Роман Лазоренко
головний редактор
10:47, Вчора

Захисники України з початку російського вторгнення знищили 38 140 окупантів та 1677 танків

Росія вже втратила на війні проти України близько 38 140 осіб, 1677 танків, 3874 бронемашин, 846 артсистем. 

Про це повідомляє пресцентр Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 16.07 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 38140 (+140) осіб ліквідовано, 
  • танків ‒ 1677 (+5) од, 
  • бойових броньованих машин ‒ 3874 (+8) од, 
  • артилерійських систем – 846 (+4) од, 
  • РСЗВ - 247 (+0) од, 
  • засоби ППО - 109 (+0) од,
  • літаків – 220 (+0) од, 
  • гелікоптерів – 188 (+0) од, 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 687 (+6),
  • крилаті ракети - 162 (+7),
  • кораблі /катери - 15 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 2735 (+4) од,
  • спеціальна техніка - 68 (+1).

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському  напрямку.

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#ЗСУ #Генштаб #втрати #окупанти
Роман Лазоренко
головний редактор
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