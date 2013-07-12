У Бахмуті внаслідок обстрілу горіли два торговельних павільйони: поранено пʼять людей, - ФОТО

У Бахмуті рятувальники ліквідували пожежу двох торговельних павільйонів на площі 100 кв. м, яка виникла внаслідок ворожого обстрілу.

Про це повідомляє ДСНС України.

У Краматорську ліквідували пожежу пшениці на корені на площі 7 га, яка виникла внаслідок обстрілу.





На автомобілях швидкої медичної допомоги доставили до лікувальних закладів 5 осіб, які були поранені внаслідок обстрілів населених пунктів Бахмут, Гірник та Островське Покровського району та потребували невідкладної медичної допомоги.



