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У Бахмуті внаслідок обстрілу горіли два торговельних павільйони: поранено пʼять людей, - ФОТО
У Бахмуті рятувальники ліквідували пожежу двох торговельних павільйонів на площі 100 кв. м, яка виникла внаслідок ворожого обстрілу.
Про це повідомляє ДСНС України.
У Краматорську ліквідували пожежу пшениці на корені на площі 7 га, яка виникла внаслідок обстрілу.
На автомобілях швидкої медичної допомоги доставили до лікувальних закладів 5 осіб, які були поранені внаслідок обстрілів населених пунктів Бахмут, Гірник та Островське Покровського району та потребували невідкладної медичної допомоги.
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