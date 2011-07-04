У Донецьку горять квартири в багатоповерхівці, - ВІДЕО

Сьогодні, 16 липня, в окупованому Донецьку горять квартири в багатоповерхівці у Ленінському районі.

Пожежа стала біля школи № 32.

Палають квартиру в одному із під'їздів з 6 по 9 поверх.

Рятівники за допомогою пожежної драбини пробують погасити пожежу.