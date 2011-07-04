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У Донецьку горять квартири в багатоповерхівці, - ВІДЕО
Сьогодні, 16 липня, в окупованому Донецьку горять квартири в багатоповерхівці у Ленінському районі.
Пожежа стала біля школи № 32.
Палають квартиру в одному із під'їздів з 6 по 9 поверх.
Рятівники за допомогою пожежної драбини пробують погасити пожежу.
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