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  • Оновлено перелік громад у районах бойових дій, на окупованих територіях та в оточенні: повний перелік
Ольга Романова
редактор
12:55, Сьогодні

Оновлено перелік громад у районах бойових дій, на окупованих територіях та в оточенні: повний перелік

Міністерство з питань реінтеграції оновило актуальний перелік громад у районах бойових дій, на окупованих територіях та тих, що в оточенні.

Про це повідомила пресслужба відомства.

До цього переліку входять громади  9 областей.

Це територіальні громади Донецької (66), Харківської(51), Дніпропетровської (7), Луганської (37), Запорізької(54), Херсонської (49), Миколаївської (25), Сумської(19), Чернігівської (5) областей. 

Загалом у переліку наразі 313 громад. Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Усі внутрішньо переміщені особи, які перемістилися з цих громад, отримають грошову допомогу від держави.

Оновлено перелік громад у районах бойових дій, на окупованих територіях та в оточенні: повний перелік , фото-1
Оновлено перелік громад у районах бойових дій, на окупованих територіях та в оточенні: повний перелік , фото-2
Оновлено перелік громад у районах бойових дій, на окупованих територіях та в оточенні: повний перелік , фото-3
Оновлено перелік громад у районах бойових дій, на окупованих територіях та в оточенні: повний перелік , фото-4
Оновлено перелік громад у районах бойових дій, на окупованих територіях та в оточенні: повний перелік , фото-5
Оновлено перелік громад у районах бойових дій, на окупованих територіях та в оточенні: повний перелік , фото-6
Оновлено перелік громад у районах бойових дій, на окупованих територіях та в оточенні: повний перелік , фото-7
Оновлено перелік громад у районах бойових дій, на окупованих територіях та в оточенні: повний перелік , фото-8
Оновлено перелік громад у районах бойових дій, на окупованих територіях та в оточенні: повний перелік , фото-9
Оновлено перелік громад у районах бойових дій, на окупованих територіях та в оточенні: повний перелік , фото-10
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Ольга Романова
редактор
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