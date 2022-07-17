Оновлено перелік громад у районах бойових дій, на окупованих територіях та в оточенні: повний перелік

Міністерство з питань реінтеграції оновило актуальний перелік громад у районах бойових дій, на окупованих територіях та тих, що в оточенні.

Про це повідомила пресслужба відомства.

До цього переліку входять громади 9 областей.

Це територіальні громади Донецької (66), Харківської(51), Дніпропетровської (7), Луганської (37), Запорізької(54), Херсонської (49), Миколаївської (25), Сумської(19), Чернігівської (5) областей.

Загалом у переліку наразі 313 громад. Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Усі внутрішньо переміщені особи, які перемістилися з цих громад, отримають грошову допомогу від держави.