12:55, Сьогодні
Оновлено перелік громад у районах бойових дій, на окупованих територіях та в оточенні: повний перелік
Міністерство з питань реінтеграції оновило актуальний перелік громад у районах бойових дій, на окупованих територіях та тих, що в оточенні.
Про це повідомила пресслужба відомства.
До цього переліку входять громади 9 областей.
Це територіальні громади Донецької (66), Харківської(51), Дніпропетровської (7), Луганської (37), Запорізької(54), Херсонської (49), Миколаївської (25), Сумської(19), Чернігівської (5) областей.
Загалом у переліку наразі 313 громад. Підписуйтесь на наш Tелеграм канал
Усі внутрішньо переміщені особи, які перемістилися з цих громад, отримають грошову допомогу від держави.
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