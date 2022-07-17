З території Святогірської Лаври за допомогою ГУР МО вдалося евакуювати родину з дітьми, - ВІДЕО

Зусиллями ГУР МО, за участі народних депутатів України, з території Святогірської Лаври вдалося евакуювати групу мирних мешканців.

Це родина, яка переховувалась в стінах Лаври від постійних артилерійських обстрілів з боку окупантів: батько, мати та троє дітей. При цьому, наймолодша дитина народилась на території Лаври кілька днів тому. Також змогла виїхати пара літніх людей – чоловік і жінка, інформує Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Зараз всі вони перебувають на підконтрольній Україні території та отримують необхідну медичну та психологічну допомогу.

Україна продовжує працювати над встановленням режиму припинення вогню та організацією гуманітарного коридору до Святогірської Лаври. На її території перебуває до 600 мирних мешканців, з яких більше 50 діти, зокрема 4 немовлят.

1 червня територія Святогірської Лаври піддалась артилерійському обстрілу з боку російських окупаційних військ. В результаті обстрілу загинули архімандрит Галактіон, монах Аристоклій та монахиня Варвара. Кілька священників отримали важкі поранення.