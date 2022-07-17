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  • В Ужгороді відкрилася виставка донецького фотографа Сергія Ваганова «Літопис російсько-української війни», - ФОТО
Ольга Романова
редактор
14:13, Сьогодні

В Ужгороді відкрилася виставка донецького фотографа Сергія Ваганова «Літопис російсько-української війни», - ФОТО

Виставка відомого фотографа Сергія Ваганова відкрилася сьогодні в Ужгороді. «Літопис російсько-української війни» - таку назву має експозиція робіт пана Сергія, на знімках якого можна побачити  всі найважливіші події новітньої історії Донеччини.

Головна тема його робіт останніх років - мирний опір російській окупації в Донецьку і подальший збройний спротив окупантам. Саме з цими світлинами тепер мають можливість ознайомитись закарпатці.

-Ця виставка — чергове нагадування, що війна в Україні триває вже вісім років, і що головний удар весь цей час приймали на себе Донеччина і Луганщина, - відмітив начальник обласної військової адміністрації Павло Кириленко на своїй сторінці у соціальній мережі Фейсбук. - Сьогодні знімки Сергія Ваганова бачать у найзахіднішому обласному центрі країни, але ми неодмінно покажемо їх і у двох найсхідніших!

Нагадаємо у серпні 2020 року в Краматорську відбулась презентація фотоальбому Сергія Ваганова «Літопис російсько-української війни», виданого за кошти обласного бюджету.

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#Донецьк #Ужгород #Ваганов #виставка #війна
Ольга Романова
редактор
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