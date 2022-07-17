Наслідки ракетного обстрілу Краматорська: пошкоджено сім будинків, - ФОТО

Пошкоджено 7 житлових будинків та 2 об'єкти інфраструктури — такі остаточні наслідки удару 15 липня по Краматорську.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.





Цього разу росіяни застосували проти цивільних ракету Торнадо-С із осколково-фугасним зарядом.





Удари по містах у відносному тилу — свідомий вибір росіян, які прагнуть посіяти паніку.

Краматорськ — особливо ласа мішень, адже це тимчасовий адміністративний центр області.





Всі, хто досі залишається у місті та в області в цілому, наражають себе на смертельну небезпеку.