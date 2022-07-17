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  • Наслідки ракетного обстрілу Краматорська: пошкоджено сім будинків, - ФОТО
Ольга Романова
редактор
14:52, Сьогодні
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Наслідки ракетного обстрілу Краматорська: пошкоджено сім будинків, - ФОТО

Пошкоджено 7 житлових будинків та 2 об'єкти інфраструктури — такі остаточні наслідки удару  15 липня по Краматорську.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

Наслідки ракетного обстрілу Краматорська: пошкоджено сім будинків, - ФОТО, фото-1



Цього разу росіяни застосували проти цивільних ракету Торнадо-С із осколково-фугасним зарядом.

Наслідки ракетного обстрілу Краматорська: пошкоджено сім будинків, - ФОТО, фото-2



Удари по містах у відносному тилу — свідомий вибір росіян, які прагнуть посіяти паніку.

Наслідки ракетного обстрілу Краматорська: пошкоджено сім будинків, - ФОТО, фото-3

Краматорськ — особливо ласа мішень, адже це тимчасовий адміністративний центр області.

Наслідки ракетного обстрілу Краматорська: пошкоджено сім будинків, - ФОТО, фото-4



Всі, хто досі залишається у місті та в області в цілому, наражають себе на смертельну небезпеку.

Наслідки ракетного обстрілу Краматорська: пошкоджено сім будинків, - ФОТО, фото-5
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#Краматорськ #обстріл #окупанти #Торнадо #Кириленко
Ольга Романова
редактор
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