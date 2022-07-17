14:52, Сьогодні
Надійне джерело
Наслідки ракетного обстрілу Краматорська: пошкоджено сім будинків, - ФОТО
Пошкоджено 7 житлових будинків та 2 об'єкти інфраструктури — такі остаточні наслідки удару 15 липня по Краматорську.
Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
Цього разу росіяни застосували проти цивільних ракету Торнадо-С із осколково-фугасним зарядом.
Удари по містах у відносному тилу — свідомий вибір росіян, які прагнуть посіяти паніку.
Краматорськ — особливо ласа мішень, адже це тимчасовий адміністративний центр області.
Всі, хто досі залишається у місті та в області в цілому, наражають себе на смертельну небезпеку.
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Останні новини
ТОП новини
Оголошення
20:24, 11 липня
18:51, 6 липня
3
live comments feed...