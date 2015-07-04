Росіяни обстріляли Торецьк, Залізне, Констянтинівку та Соледар: пошкоджено школу та дитсадок, - ФОТО

Росіяни продовжують завдавати ракетних ударів по цивільній інфраструктурі Донеччини, зокрема — по навчальних закладах.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.





Три ракети прилетіло у Торецьку громаду: 1 влучила у житловий квартал Торецька, 2 — у Залізне, де пошкоджено школу та дитсадок. Наразі інформації про постраждалих немає.





У Костянтинівці росіяни обстріляли територію медичного коледжу — обсяги пошкоджень встановлюємо, інформація про постраждалих не надходила.





У Соледарі внаслідок обстрілу зайнялася пожежа в місцевому центрі дитячої та юнацької творчості — на місці працюють рятувальники.





Росіяни щодня завдають нових і нових ударів.

Зараз небезпечно залишатися на території області!