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Ольга Романова
редактор
17:07, Сьогодні
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Росіяни обстріляли Торецьк, Залізне, Констянтинівку та Соледар: пошкоджено школу та дитсадок, - ФОТО

Росіяни продовжують завдавати ракетних ударів по цивільній інфраструктурі Донеччини, зокрема — по навчальних закладах.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

Росіяни обстріляли Торецьк, Залізне, Констянтинівку та Соледар: пошкоджено школу та дитсадок, - ФОТО, фото-1



Три ракети прилетіло у Торецьку громаду: 1 влучила у житловий квартал Торецька, 2 — у Залізне, де пошкоджено школу та дитсадок. Наразі інформації про постраждалих немає.

Росіяни обстріляли Торецьк, Залізне, Констянтинівку та Соледар: пошкоджено школу та дитсадок, - ФОТО, фото-2



У Костянтинівці росіяни обстріляли територію медичного коледжу — обсяги пошкоджень встановлюємо, інформація про постраждалих не надходила.

Росіяни обстріляли Торецьк, Залізне, Констянтинівку та Соледар: пошкоджено школу та дитсадок, - ФОТО, фото-3



У Соледарі внаслідок обстрілу зайнялася пожежа в місцевому центрі дитячої та юнацької творчості — на місці працюють рятувальники.

Росіяни обстріляли Торецьк, Залізне, Констянтинівку та Соледар: пошкоджено школу та дитсадок, - ФОТО, фото-4



Росіяни щодня завдають нових і нових ударів.

Росіяни обстріляли Торецьк, Залізне, Констянтинівку та Соледар: пошкоджено школу та дитсадок, - ФОТО, фото-5

Зараз небезпечно залишатися на території області!

Росіяни обстріляли Торецьк, Залізне, Констянтинівку та Соледар: пошкоджено школу та дитсадок, - ФОТО, фото-6
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#Донеччина #Кириленко #обстріли #окупанти #Торецьк #Залізне #Соледар #Констянтинівка
Ольга Романова
редактор
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