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Росіяни обстріляли Торецьк, Залізне, Констянтинівку та Соледар: пошкоджено школу та дитсадок, - ФОТО
Росіяни продовжують завдавати ракетних ударів по цивільній інфраструктурі Донеччини, зокрема — по навчальних закладах.
Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
Три ракети прилетіло у Торецьку громаду: 1 влучила у житловий квартал Торецька, 2 — у Залізне, де пошкоджено школу та дитсадок. Наразі інформації про постраждалих немає.
У Костянтинівці росіяни обстріляли територію медичного коледжу — обсяги пошкоджень встановлюємо, інформація про постраждалих не надходила.
У Соледарі внаслідок обстрілу зайнялася пожежа в місцевому центрі дитячої та юнацької творчості — на місці працюють рятувальники.
Росіяни щодня завдають нових і нових ударів.
Зараз небезпечно залишатися на території області!
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