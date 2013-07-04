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  • Зеленський відсторонив Венедіктову і усунув главу СБУ
Ольга Романова
редактор
22:26, Сьогодні
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Зеленський відсторонив Венедіктову і усунув главу СБУ

Президент Володимир Зеленський відсторонив від посади генпрокурора Ірину Венедіктову і усунув главу СБУ Івана Баканова.

Венедіктову відсторонено від посади генерального прокурора відповідно до частини другої статті 11 закону "Про правовий режим воєнного стану", йдеться в указі.

Іншим указом Зеленський поклав виконання обов'язків генерального прокурора на заступника генпрокурора Олексія Симоненка.

Також своїм указом президент усунув Івана Баканова від виконання обов'язків голови Служби безпеки України.

"Відповідно до статті 47 дисциплінарного статуту Збройних Сил України, затвердженого законом України від 24 березня 1999 року № 551–XIV, усунути Баканова Івана Геннадійовича від виконання обов'язків голови Служби безпеки України", - йдеться в указі.

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#Зеленський #Венедіктова #Баканов
Ольга Романова
редактор
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