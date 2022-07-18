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На Донеччині за добу окупанти вбили двох мирних мешканців та 10 поранили
За 17 липня росіяни вбили 2 мирних жителів Донеччини: в Авдіївці та Новому Донбасі. Ще 10 людей отримали поранення.
Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
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