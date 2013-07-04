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Захисники України з початку російського вторгнення знищили 38 450 окупантів та 1687 танків
З 24 лютого по 18 липня Збройні сили України знищили близько 38 450 російських загарбників. Минулої доби противник втратив близько 150 військових, три танки і три артилерійські системи.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 18.07 орієнтовно склали:
- особового складу − близько 38 450 (+150) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 1 687 (+3) од,
- бойових броньованих машин ‒ 3 886 (+7) од,
- артилерійських систем – 849 (+3) од,
- РСЗВ − 248 (+0) од,
- засоби ППО − 113 (+3) од,
- Літаків – 220 (+0) од,
- Гелікоптерів – 188 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня − 690 (+2),
- крилаті ракети − 166 (+0),
- кораблі /катери − 15 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн − 2 753 (+7) од,
- спеціальна техніка − 70 (+2).
Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку.
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