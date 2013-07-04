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  • Захисники України з початку російського вторгнення знищили 38 450 окупантів та 1687 танків
Роман Лазоренко
головний редактор
10:02, Сьогодні

Захисники України з початку російського вторгнення знищили 38 450 окупантів та 1687 танків

З 24 лютого по 18 липня Збройні сили України знищили близько 38 450 російських загарбників. Минулої доби противник втратив близько 150 військових, три танки і три артилерійські системи.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 18.07 орієнтовно склали:

  • особового складу − близько 38 450 (+150) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 1 687 (+3) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 3 886 (+7) од,
  • артилерійських систем – 849 (+3) од,
  • РСЗВ − 248 (+0) од,
  • засоби ППО − 113 (+3) од,
  • Літаків – 220 (+0) од,
  • Гелікоптерів – 188 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня − 690 (+2),
  • крилаті ракети − 166 (+0),
  • кораблі /катери − 15 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн − 2 753 (+7) од,
  • спеціальна техніка − 70 (+2).
Захисники України з початку російського вторгнення знищили 38 450 окупантів та 1687 танків, фото-1

 Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку.

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#ЗСУ #Генштаб #втрати #окупанти
Роман Лазоренко
головний редактор
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