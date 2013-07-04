Захисники України з початку російського вторгнення знищили 38 450 окупантів та 1687 танків

З 24 лютого по 18 липня Збройні сили України знищили близько 38 450 російських загарбників. Минулої доби противник втратив близько 150 військових, три танки і три артилерійські системи. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 18.07 орієнтовно склали: особового складу − близько 38 450 (+150) осіб ліквідовано,

танків ‒ 1 687 (+3) од,

бойових броньованих машин ‒ 3 886 (+7) од,

артилерійських систем – 849 (+3) од,

РСЗВ − 248 (+0) од,

засоби ППО − 113 (+3) од,

Літаків – 220 (+0) од,

Гелікоптерів – 188 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня − 690 (+2),

крилаті ракети − 166 (+0),

кораблі /катери − 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн − 2 753 (+7) од,

спеціальна техніка − 70 (+2). Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку.

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