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Евакуаційний поїзд для мешканців Донеччини та Луганщина сьогодні відправиться з Покровська
Евакуаційний поїзд Покровськ-Львів має вирушити за розкладом
Безкоштовний евакуаційний поїзд буде подано на станцію у Покровську 18 липня о 16:30.
16:30 – 234/233 Покровськ – Дніпро – Львів
Як повідомили в Укрзалізниці, в розкладі можливі зміни.
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