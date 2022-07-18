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Росіяни обстріляли Торецьк на Донеччині: загинули шість мирних мешканців, - ФОТО
Сьогодні, 18 липня, з самого ранку місто Торецьк в Донецькій області зазнало обстрілу, внаслідок влучення снаряда зруйнована двоповерхова будівля в якій перебували люди.
Про це повідомляє ДСНС України.
Під час проведення пошуково-рятувальних робіт співробітниками Служби порятунку було виявлено та вилучено тіла 5 загиблих осіб, врятовано з під завалу 3 особи, 1-на з яких померла в лікарні.
Станом на 8 годин 20 хвилин пошукові роботи завершено.
Від Головного управління залучалось 11 чоловік особового складу та 3 одиниці техніки (2 АЦ, 1 автомобіль ШМД) та 1 трактор від місцевих органів влади.
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