Росіяни обстріляли Торецьк на Донеччині: загинули шість мирних мешканців, - ФОТО

Сьогодні, 18 липня, з самого ранку місто Торецьк в Донецькій області зазнало обстрілу, внаслідок влучення снаряда зруйнована двоповерхова будівля в якій перебували люди.

Про це повідомляє ДСНС України.

Під час проведення пошуково-рятувальних робіт співробітниками Служби порятунку було виявлено та вилучено тіла 5 загиблих осіб, врятовано з під завалу 3 особи, 1-на з яких померла в лікарні.

Станом на 8 годин 20 хвилин пошукові роботи завершено.

Від Головного управління залучалось 11 чоловік особового складу та 3 одиниці техніки (2 АЦ, 1 автомобіль ШМД) та 1 трактор від місцевих органів влади.