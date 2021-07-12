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  • Як автотранспортом потрапити на непідконтрольну територію Луганської області - документи та контакти для реєстрації
Ольга Романова
редактор
13:14, Сьогодні
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Як автотранспортом потрапити на непідконтрольну територію Луганської області - документи та контакти для реєстрації

У виключних випадках виїзд осіб автотранспортом на непідконтрольну територію Луганської області здійснюється за попереднім записом у складі гуманітарних колон через визначені блокпости поблизу с. Кам’янське Запорізької області.

Гуманітарні колони формуються щоденно з 09:00 до 16:00 на паркувальному майданчику біля авторинку (Оріхівське шосе, 36, м. Запоріжжя), інформує голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Для оформлення виїзду на тимчасово непідконтрольну територію Луганської області необхідно подати Заяву встановленої форми за вищевказаною адресою або надіслати заповнену Google Форму: https://forms.gle/oVs7sQmfRxJgRVJ49

Телефон "гарячої лінії" реєстраційного центру для виїзду на тимчасово окуповану територію Луганської області: 099-213-888-1.

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#Луганщина #ЛНР #гуманітарнаколона
Ольга Романова
редактор
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